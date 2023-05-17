Жителя Дятьково обвиняют в убийстве приятеля

Жителя Дятьково взяли под стражу, обвинив в причинении смертельных травм знакомому.

Региональный следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении подозревают 41-летнего жителя города Дятьково.

По версии следствия, вечером 23 апреля 2023 года пьяный мужчина у себя дома поссорился с приятным. Фигурант избил гостя, в том числе нанес несколько ударов ногой в живот. Потерпевший умер на месте.

Мужчине предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу на время расследования.