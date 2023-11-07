Жителя Дятьково ждёт суд за попытку убить мать

18-летний житель Дятьково предстанет перед судом за половую связь с подростком и попытку зарезать свою мать. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.
Брянские правоохранители направили в суд уголовное дело о покушении на убийство и половое сношение с несовершеннолетней девочкой. А преступлении обвиняют 18-летнего жителя города Дятьково.
По версии следователей , молодой человек в период времени с 20 июня по 6 августа 2023 года, совершил преступление против половой неприкосновенности своей 15-летней знакомой. А ночью 21 августа 2023 года парень в состоянии наркотического опьянения у себя дома напал с ножом на свою мать. Женщину он ранил в шею. Потерпевшую спас случайный свидетель, который вызвал полицию и скорую, а также увёл фигуранта из дома.
01.11.2023 13:47
Век бабушки Октябрины
Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летний юбилей. Со знаменательной датой дорогого юбиляра Октябрину Андреевну Кононенко, жительницу Десногорска, поздравил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Октябрина Андреевна — человек-история, гордость Смоленской области и Десногорска. Она родилась 29 октября 1923 года в Новочеркасске Ростовской области. Восемнадцатилетней девушкой в мае 1942-го добровольцем ушла на фронт и воевала до
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Рославльскому вагоноремонтному заводу — 155 лет
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