Жителя Дятьково ждёт суд за попытку убить мать

18-летний житель Дятьково предстанет перед судом за половую связь с подростком и попытку зарезать свою мать. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители направили в суд уголовное дело о покушении на убийство и половое сношение с несовершеннолетней девочкой. А преступлении обвиняют 18-летнего жителя города Дятьково.

По версии следователей , молодой человек в период времени с 20 июня по 6 августа 2023 года, совершил преступление против половой неприкосновенности своей 15-летней знакомой. А ночью 21 августа 2023 года парень в состоянии наркотического опьянения у себя дома напал с ножом на свою мать. Женщину он ранил в шею. Потерпевшую спас случайный свидетель, который вызвал полицию и скорую, а также увёл фигуранта из дома.