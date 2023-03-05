Жителя Дятьково ждёт суд за убийство знакомого

По версии следствия, 16 ноября прошлого года во время застолья мужчина поссорился с 37-летним знакомым. Конфликт закончился дракой. Фигурант несколько раз ударил приятеля по голове. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Житель Дятьково предстанет перед судов за причинение сметрельных травм приятелю. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Тема урока Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила

В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно