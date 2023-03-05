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Жителя Дятьково ждёт суд за убийство знакомого

2023, 05 марта 10:15 Происшествия
Жителя Дятьково ждёт суд за убийство знакомого
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Житель Дятьково предстанет перед судов за причинение сметрельных травм приятелю. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Прокурор Дятьково направил в суд уголовное дело о причинении смертельных травм в отношении неоднократно судимого 29-летнего жителя города.

По версии следствия, 16 ноября прошлого года во время застолья мужчина поссорился с 37-летним знакомым. Конфликт закончился дракой.  Фигурант несколько раз ударил приятеля по голове. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Уголовное дело рассмотрит Дятьковский городской суд.

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