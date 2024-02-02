Жителя Глинищево обвиняют в гибели односельчанина
Жителя Глинищево ждёт суд за причинение смертельных травм односельчанину. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Суд Брянского района рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвинили 25-летнего жителя села Глинищево.
По версии следователей, вечером 25 ноября 2023 года пьяный мужчина около дома по улице Садовой поссорился с односельчанином. Фигурант несколько раз ударил оппонента кулаком по голове. От полученных травм потерпевший умер.
Обвиняемый содержится под стражей.
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