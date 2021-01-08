Жителя Гордеевского района заключили под стражу по обвинению в убийстве

По информации СУ СК РФ по Брянской области 39-летний житель Гордеевского района задержан по подозрению в убийстве.

Вечером 4 января 2021 выпивал алкоголь в доме своего деда по улице Центральной в селе Творишино Гордеевского района Брянской области. С ним был знакомый, которого мужчина дважды ударил ножом в область груди и живота. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд заключил под стражу подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее брянского уголовника задержали по подозрению в покушении на изнасилование.