Жителя Клетни суд отправил в СИЗо по обвинению в смерти сожительницы

Жителя Клетни суд отправил в СИЗо по обвинению в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. По версии правоохранителей, 4 августа пьяный мужчина у себя дома по улице Пятницкого в посёлке Клетня поссорился со своей сожительницей. Он ударил женщину ножом в живот. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Фигуранта полицейские задержали. Судом заключил обвиняемого в СИЗо.