Жителя Клетни ждёт суд за погром в чужой квартире и угрозу убийством

Житель Клетни предстанет перед судом за погром в чужой квартире и угрозу убийством бывшей возлюбленной. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В суд Клетнянского района направлено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества и угрозе убийством. В преступлениях обвиняют 43-летнего жителя Клетни.

По версии правоохранителей, в ночь на 1 января 2025 года пьяный фигурант уснул в гостях. Проснувшись, он обнаружил отсутствие хозяйки дома. На его звонок женщина также не ответила. Свое недовольство фигурант решил выразить, начав крушить мебель, посуду и бытовую технику в чужой квартире. Ущерб составил почти 26 тысяч рублей.

А 1 мая 2025 года обвиняемый пришёл к бывшей возлюбленной, чтобы возобновить отношения, но получил отказ и услышал в свой адрес много неприятных слов. Мужчина взял со стола нож, приставил к шее девушки и угрожал её убить. Полицейским он пояснил, что хотел только напугать.