Жителя Климовского района осудили за хранение и перевозку наркотиков

По информации прокуратуры Климовского района, местный житель признан виновным в незаконном хранении и перемещении через государственную границу России наркотиков в значительном размере.

В конце июля 2020 года на территории Гомельской области Республики Беларусь мужчина купил для личного потребления наркотик- маковую солому, массой не менее 225,71 грамм, хранил и перевозил его без цели сбыта в полимерном пакете, а впоследствии, перевез их через государственную границу в Россию.

С учетом признания подсудимым вины, его активного содействия следствию, суд приговорил виновного к 5 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком в 4 года.