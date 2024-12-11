Жителя Клинцов обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

Жителя Клинцов обвиняют в выращивании конопли и в покушении на её сбыт. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о покушение на незаконный сбыт наркотиков. В преступлении обвиняют 41-летнего жителя города Клинцы.

По версии правоохранителей, фигурант на своём приусадебном участке выращивал коноплю для получения наркотического средства – каннабис. Запрещёнными веществами он безвозмездно «угощал» знакомых.

Сотрудники полиции из незаконного оборота изъяли более 380 граммов марихуаны, свыше 7,6 кг растений конопли и более 160 граммов её частей. Обвиняемый виновным себя не признал.