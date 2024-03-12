Жителя Клинцов обвиняют в убийстве супруги

Правоохранители предъявили обвинение жителю Клинцов в убийстве супруги. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о убийстве. В преступлении подозревают 48-летнего жителя города Клинцы.

По версии следствия, ночью 2 марта 2024 года пьяный мужчина в своей квартире дома по улице Союзной поссорился со своей супругой. Он ударил женщину ножом в грудь. Потерпевшая умерла на месте.

Подозреваемому предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу на время расследования.