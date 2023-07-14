Жителя Клинцов суд отправил в колонию за кражу денег и золота у пенсионеров

Жителя Клинцов суд отправил на пять лет в колонию в колонию за кражу денег и золота на два миллиона рублей у пенсионеров. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Клинцовского района рассмотрел уголовное дело о краже в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Клинцов.

3 мая 2022 года обвиняемый с сообщником в масках и перчатках проникли в дом пенсионеров в селе Смотрова Буда. Они откуда тайно похитили деньги и золотые украшения. Ущерб превысил два миллиона рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемых. Сообщника задержали и осудили на пять лет тюрьмы. Фигурант скрылся и был объявлен в розыск. Но в ноябре 2022 года правоохранители задержали и его.

Суд приговорил мужчину к 5 годам и 3 месяцам в колонии общего режима. Также суд обязал его возместить ущерб потерпевшим. Решение не вступило в законную силу.