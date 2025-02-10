Жителя Клинцов ждёт суд за убийство знакомого

Жителя Клинцов ждёт суд за причинении смертельных травм приятелю во время застолья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвиняют 45-летнего жителя города Клинцы.

По версии следствия, 18 декабря прошлого года мужчина распивал спиртные напитки со знакомым в квартире в селе Займище. Приятели поссорились. Фигурант ударил ножом 52-летнего оппонента в бедро, повредив артерию. От потери крови потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

Обвиняемый признал себя виновным.