Жителя Магадана обвиняют в убийстве брянца

Жителя Магадана задержали правоохранители по обвинению в убийстве брянца. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за причинение смертельных травм житель города Магадана.

По версии следствия, мужчина живёт с сожительницей в квартире дома по улице Куйбышева в городе Сельцо. Вечером 5 июня 2025 года они распивали спиртное с знакомым женщины. Между мужчинами произошла ссора. Фигурант ударил оппонента ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

Подозреваемому следователи предъявили обвинение в убийстве. Суд заключил его под стражу.