Жителя Новозыбкова осудили за покушение на убийство на 10 лет и 6 месяцев

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Как стало известно, ранее, в июле 2020 года, в селе Ущерпье Клинцовского района большая компания праздновала проводы в армию. Там подсудимый напился и развязал драку. Потерпевшими стали пять человек, из которых троим мужчина нанес ножевые ранения, а двоим угрожал жестоким убийством.

В суде житель города Новозыбкова частично признал свою вину.

Его приговорили к 10 годам 6 месяцам лишения свободы. А также он должен возместить каждому потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.