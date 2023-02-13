Жителя Новозыбкова подозревают в убийстве приятеля

Подозреваемого в убийстве знакомого жителя Новозыбкова взяли под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летнего жителя города Новозыбков. В преступлении подозревают 45-летнего мужчину.

По версии следствия, с 3 на 4 февраля фигурант у себя дома поссорился со знакомым. Приятеля он несколько раз ударил ножом в грудь. От полученных травм тот умер на месте.

Подозреваемому следователи предъявили обвинение в убийстве. Его взяли под стражу.