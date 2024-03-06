Жителя Новозыбкова суд отправил на девять лет в колонию за убийство приятеля
Житель Новозыбкова, зарезавший приятеля, проведёт девять лет в колонии по решению суда. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушал 46-летний житель города Новозыбкова.
С 3 на 4 февраля прошлого года пьяный мужчина в квартире дома по улице Советской поссорился со своим знакомым. Фигурант несколько раз ударил приятеля ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.
Суд отправил виновного на девять с половиной лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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