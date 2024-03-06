Жителя Новозыбкова суд отправил на девять лет в колонию за убийство приятеля

Житель Новозыбкова, зарезавший приятеля, проведёт девять лет в колонии по решению суда. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушал 46-летний житель города Новозыбкова.

С 3 на 4 февраля прошлого года пьяный мужчина в квартире дома по улице Советской поссорился со своим знакомым. Фигурант несколько раз ударил приятеля ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд отправил виновного на девять с половиной лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.