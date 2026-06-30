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Жителя Подмосковья брянский суд отправил в колонию за покушение на убийство

2026, 30 июня 12:20
Жителя Подмосковья брянский суд отправил в колонию за покушение на убийство
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Жителя Подмосковья брянский суд отправил в колонию за покушение на убийство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на убийство. На скамье подсудимых оказался 37-летнего жителя Московской области. 

Ночью 12 июля прошлого года в посёлке Климово возле кафе нетрезвый фигурант несколько раз ударил ножом ранее незнакомого жителя Стародуба. Преступление пресекли очевидцы. Потерпевшего спасли врачи. 

Суд приговорил виновного к семи годам в колонии особого режима. В пользу потерпевшего с него взыскали 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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