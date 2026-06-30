Брянцы стали третьими на Кубке России по спорту сверхлёгкой авиации

2026, 30 июня 11:44

Брянцы стали третьими на Кубке России по спорту сверхлёгкой авиации. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В горах Чеченской Республики прошёл финал Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплине «параплан — точность приземления». Участие в соревнованиях принял 31 спортсмен из девяти регионов страны, а также два – из Республики Беларусь.

По итогам 12 раундов в общем зачете брянец Дмитрий Потапов занял второе место. Сборная региона завоевала бронзовую награду.