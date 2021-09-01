Жителя Подмосковья задержали в Брянске с оптовой партией наркотиков

32-летнему жителю Серпухова грозит до 20 лет колонии.

32-летний житель Серпухова Московской области предстанет перед судом в Брянске по обвинению в двух эпизодах распространения наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, мужчина приобрел не менее 161 грамма мефедрона и не менее 23 граммов гашиша для последующей продажи. Наркотики он принес домой и разделил их на дозы. В июне его задержали полицейские.

Помимо мефедрона и гашиша у жителя Подмосковья изъяли не менее 506 граммов прекурсоров наркотических средств.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска. Мужчине грозит до 20 лет заключения.