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Жителя Подмосковья задержали в Брянске с оптовой партией наркотиков

2021, 01 сентября 14:04 Происшествия
Жителя Подмосковья задержали в Брянске с оптовой партией наркотиков
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32-летнему жителю Серпухова грозит до 20 лет колонии.

32-летний житель Серпухова Московской области предстанет перед судом в Брянске по обвинению в двух эпизодах распространения наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, мужчина приобрел не менее 161 грамма мефедрона и не менее 23 граммов гашиша для последующей продажи. Наркотики он принес домой и разделил их на дозы. В июне его задержали полицейские.

Помимо мефедрона и гашиша у жителя Подмосковья изъяли не менее 506 граммов прекурсоров наркотических средств.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска. Мужчине грозит до 20 лет заключения.

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