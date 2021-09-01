Жителя Подмосковья задержали в Брянске с оптовой партией наркотиков
32-летнему жителю Серпухова грозит до 20 лет колонии.
32-летний житель Серпухова Московской области предстанет перед судом в Брянске по обвинению в двух эпизодах распространения наркотиков в особо крупном размере.
Как сообщает региональная прокуратура, мужчина приобрел не менее 161 грамма мефедрона и не менее 23 граммов гашиша для последующей продажи. Наркотики он принес домой и разделил их на дозы. В июне его задержали полицейские.
Помимо мефедрона и гашиша у жителя Подмосковья изъяли не менее 506 граммов прекурсоров наркотических средств.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска. Мужчине грозит до 20 лет заключения.
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