Жителя Рогнединского района осудили за угрозу убийством топором

По информации прокуратуры Рогнединского района, 32-летний местный житель признан виновным в угрозе убийством.

Обвиняемый ходе ссоры со своей сожительницей взял на кухне топор вошел в зал и сказал: «Я тебе голову отрублю!» и стал к ней приближаться. Потерпевшая угрозу восприняла реально и, выбежав из дома, сообщила о случившемся в полицию.

Суд приговорил его к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.