Жителя Стародубского района осудили за убийство дяди

Мужчина проведёт в колонии семь с половиной лет.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Стародубского района.

14 декабря прошлого года обвиняемый в селе Нижнее пил вместе со своим дядей. Мужчины поссорились. Племянник ударил родственника складным туристическим ножом в левое и правое бедро, а затем — в грудь. Нож задел сердце и мужчина умер на месте.

Суд приговорил виновного к семи с половиной годам в исправительной колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.