Жителя Суражского района обвиняют в убийстве приятеля

62-летнего жителя Суражского района задержали по обвинению в убийстве собутыльника. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают 62-летнего жителя Суражского района.

По версии следователей, вечером 15 октября мужчина у себя дома пил вместе со знакомым. Собутыльник поссорились. Хозяин несколько раз ударил гостя ножом в спину.

Потерпевший успел покинуть дом. От полученных травм он умер на улице.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве. На время расследование суд заключил его под стражу.