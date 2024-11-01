Жителя Суражского района суд отправил на работу за пьяное вождение

Жителя Суражского района суд отправил на работу за повторное управление машиной в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об управлении автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 32-летний житель Суражского района.

26 мая мужчину за рулём автомобиля Audi на улице Пионерской в Сураже остановил наряд ДПС. Машиной, принадлежащей своему отцу, фигурант управлял пьяным. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 1 году 9 месяцам принудительных работ и лишил водительских прав почти на пять лет. Решение не вступило в законную силу.