Жителя Суземки суд отправил в колонию за убийство знакомого

Суд отправил на 12 лет в колонию рецидивиста из Суземки за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суземский районный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в отношении 44-летнего мужчину. В ночь на 8 января 2023 года в поселке Суземка во время застолья фигурант поссорился с 52-летним приятелем. Острым предметом он ударил знакомого в грудь. Потерпевший умер на месте.

В 2013 году фигурант уже был осужден на семь лет лишения свободы за убийство. Он, освободился из колонии в 2019 году. После этого он несколько раз нарушал административные надзор и ограничения

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии особого режима.

Адвокат осужденного обжаловал приговор, считая его невиновным. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда признала решение законным.