Жителя Унечи обвиняют в убийстве приятеля

Житель Унечи задержан по подозрению в причинении смертельных травм знакомому. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Уголовное дело о причинении смертельных травм возбудили брянские следователи. В преступлении подозревают 42-летнего жителя города Унеча.

По версии следствия, вечером 14 февраля мужчина в своей комнате общежития по улице Крупской поссорился с 43-летним знакомым. Фигурант бил приятеля руками и ногами по голове. От полученных травм потерпевший позднее умер.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявили обвинение. Расследование продолжается.