Жителя Жуковки ждёт суд за вымогательство у бывшей возлюбленной. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Жуковский районный суд рассмотрит уголовное дело о вымогательстве. Приговор выслушает 30-летний местный житель.

По версии правоохранителей, с марта по июнь 2025 года фигурант в интернете вымогал 33 тысячи рублей у знакомой. При этом он угрожал женщине насилием и распространением конфиденциальных сведений.

Полицейским мужчина пояснил, что таким способом хотел вернуть деньги, потраченные ранее на подарки для потерпевшей.