Жителю Брянска за 14 краж из магазинов грозит колония
Брянский суд приговорил обвиняемого к пяти годам и шести месяцам тюрьмы.
По информации прокуратуры Бежицкого района Брянска, 28-летний местный житель регулярно похищал из супермаркетов продукты, спиртное и средства гигиены. Всего полицейские выявили 14 преступлений, предусмотренных статьёй 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию».
Мужчина ранее дважды уже был судим за серию аналогичных краж из магазинов, а также за хранение наркотиков.
Суд приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима.
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