12 ракет и 31 беспилотник сбили военные над Брянщиной минувшей ночью
12 ракет иностранного производства и 31 беспилотник сбила система ПВО над Брянской областью минувшей ночью.
В своих соцсетях рассказал губернатор Александр Богомаз рассказал подробности ночной атаки ВСУ на регион.
«В ходе противовоздушного боя прошедшей ночью нашими доблестными защитниками уничтожено шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – уточнил Александр Богомаз.
Люди на происшествии не пострадали. Упавшими обломками в Брянском районе и городе Сельцо уничтожен один дом и ещё 42 – разрушены.
«Будет оказана вся необходимая материальная помощь по восстановлению имущества», – добавил Александр Богомаз.