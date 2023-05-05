Программа реабилитации семей с тяжелобольными детьми появится в Брянской области

Программа реабилитации малообеспеченных семей с тяжелобольными детьми может появиться в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатора Брянской области встретился с основателем благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка» Ириной Цыганковой. Фонду в этом году исполняется 10 лет.

«Это первая на Брянщине организация, взявшая шефство над семьями с тяжелобольными детьми, и таких семей за это время через фонд прошло уже более тысячи. С Правительством Брянской области, департаментом здравоохранения налажено хорошее взаимодействие, оказывается вся необходимая помощь и всесторонняя поддержка фонду», – подчеркнул глава региона.

По просьбе Ирины Цыганковой губернатор поручил разработать областную программу по организации реабилитации и летнего оздоровления для малообеспеченных семей с тяжелобольными детьми. Они смогут получить путевки в российские курортные здравницы.

«Поддержал и еще одну хорошую, нужную инициативу фонда «Ванечка» — провести у нас в Брянской области спортивное мероприятие для детей, победивших рак. Пригласим на него ребят из соседних регионов и устроим для них, настоящих героев, праздник», – отметил Александр Богомаз.