13 лет в колонии проведет обвиняемый в убийстве нового знакомого брянец

Суд приговорил жителя Выгоничского района, обвиняемого в убийстве случайного знакомого, к 13 годам в тюрьме. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве и краже. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель Выгоничского района.

Днём 3 сентября 2023 года мужчина познакомился с жителем Фокинского района Брянска около железнодорожного вокзала. Тот пригласил его к себе в квартиру дома по улице Белорусской. После изрядной дозы алкоголя между мужчинами произошёл конфликт. Гость набросился с ножом на хозяина квартиры. От ранений шеи, туловища и конечностей потерпевший умер на месте.

После этого обвиняемый ушёл, прихватив из квартиры мобильный телефон и велосипед.

Суд приговорил виновного к 13 годам в колонии особого режима. Осужденный также обязан выплатить потерпевшей стороне 2 млн 145 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.