13 проектов из Брянской области участвуют во всероссийском голосовании. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства продолжается во всех субъектах страны. Оно проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В голосовании участвуют пять муниципальных образований Брянской области. В Дятьковском и Унечском районах, Новозыбковском городском округе, Брянске и Клинцах представлены 13 проектов.

До 12 июня жители Брянской области могут выбрать понравившиеся территории. Эти объекты преобразятся в будущем году.