15 машин и 19 домов повреждены при атаках ВСУ на Брянскую область 28 апреля. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

28 апреля в течение дня ВСУ неоднократно наносили удары по гражданским объектам и инфраструктуре Брянской области. Пострадавших в происшествиях нет.

Дроны-камикадзе в селе Зерново Суземского района повредили восемь автомобилей, два дома, административное здание и вышка сотовой связи. В Суземка повреждения получили четыре гражданских автомобиля.

В Климовском районе дроны-камикадзе повредили трактор и автомобиль в селе Старые Юрковичи, два дома в селе Уборки, пять домов в селе Новые Юрковичи, девять домов и административное здание в селе Хоромное. Также при сбросе взрывного устройства загорелся специализированный грузовой автомобиль для транспортировки животных агрохолдинга «Мираторг».

В Стародубском муниципальном округе FPV-дроны повредили кровлю картофелехранилища сельхозпредприятия в селе Демьянки, три хозпостройки в селе Азаровка, автомобиль в селе Стратива. А в селе Подывотье Севского района FPV-дрон разрушил один дом.