15 новых автобусов получили школы Брянской области

15 школьных автобусов получили брянские учреждения образования в преддверии Нового года. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

На Кургане Бессмертия в областном центре прошла торжественная церемония вручения новой техники. В преддверии Нового года 15 школьных автобусов получили образовательные учреждения в муниципалитетах Брянской области. Автомобили купили за счёт федерального бюджета. Ключи передал водителям губернатор региона Александр Богомаз.

«Всего за последние годы мы уже закупили 368 автобуса для учреждений образования, и 123 из них — за счет областного бюджета, чтобы и в сельской местности было транспортное обслуживание, возможность привозить детей в школы, на мероприятия в Брянск», – подчеркнул Александр Богомаз.