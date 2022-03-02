1500 бездомных собак отловят в Брянске

В прошлом году поймали 1141 животное.

В прошлом году в Брянске отловили 1141 бездомных животных. Об этом сообщили в комитете по ЖКХ городской администрации. На отлов и содержание собак потратили почти 5 миллионов рублей.

В этом году планируется отловить около 1500 бездомных животных.