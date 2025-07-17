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Мошенничество при получении выплат обернулось для жительницы Брянщины судом

2025, 17 июля 08:28 Лента новостей
Мошенничество при получении выплат обернулось для жительницы Брянщины судом
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В Брянской области призвали к ответственности жительницу города Клинцы, уличенную в мошенничестве при получении соцвыплат. Подробности рассказали в региональном СУ СКР.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела после махинаций при оформлении меры поддержки за проживание в зоне, загрязненной вследствие аварии на ЧАЭС. Вопросы вызвала фиктивная регистрация в Суражском районе.

На основании подложных документов женщина получила право на жилищный сертификат, сумма которого превысила 3,5 миллиона рублей. Однако воспользоваться бюджетной выплатой мошенница не успела. Хитрую схему выявили сотрудники МО МВД России «Унечский».

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд решил наказать гражданку условным лишением свободы на два года с испытательным сроком на год.

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