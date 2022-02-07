164 двора благоустроят в Брянской области

Также работы проведут в 15 общественных территориях.

В этом году на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» потратят 326 миллиона рублей. Об этом сообщил директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Олег Андрианов на совещании при губернаторе.

На эти деньги благоустроят 15 общественных территорий и 164 двора. Общественные территории выбрали жители. В голосовании участвовали более 85 тысяч человек.

В прошлом году благоустроили 33 общественных пространства и 138 дворов.