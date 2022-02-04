174 класса закрыли в школах Брянской области из-за коронавируса

Из-за ОРВИ на дистанционку ушли ещё 819 классов.

Четыре группы в детских садах, семь групп в 11 техникумах и 174 класса в 63 школах закрылись в Брянской области из-за коронавируса. Об этом рассказала директор регионального департамента образования и науки Елена Егорова. Дистанционный режим обучения ввели из-за единичных случаев заболевания среди учащихся.

Кроме того, из-за ОРВИ приостановлен очный образовательный процесс в 23 группах 15 детских садов, 819 классах 132 школ, а также в 40 группах семи техникумов. В этом случае при заболеваемости 20% и более детей в классе, группе или школе.