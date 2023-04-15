19 брянских территорий попали в отбор для благоустройства

19 территорий в Брянской области вошли в отбор для благоустройства в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В субботу, 15 апреля стартовало онлайн-голосование по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году. Оно продлится до 31 мая на платформе 32.gorodsreda.ru. Объекты, получившие наибольшую поддержку, благоустроят в приоритетном порядке

В отбор вошли 19 территорий в Брянске, Дятьково, Клинцах, Новозыбкове и Унече. В областном центре в перечень для голосования вошли:

— зона отдыха за ГДК Володарского района;

— благоустройство прилегающей к воинскому мемориалу по ул. Почтовой территории;

— благоустройство территории, прилегающей к скверу с монументом воинам-лётчикам (между ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта);

— благоустройство Липовой аллеи (вдоль ул. Брянского Фронта);

— благоустройство территории сквера «Комсомольский» по ул. А. Пересвета;

— благоустройство территории сквер «Паровоз» по ул. 2-я Аллея;

— благоустройство территории парка у озера в пос. Белые Берега.