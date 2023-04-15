19 брянских территорий попали в отбор для благоустройства

19 территорий в Брянской области вошли в отбор для благоустройства в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В субботу, 15 апреля стартовало онлайн-голосование по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году. Оно продлится до 31 мая на платформе 32.gorodsreda.ru. Объекты, получившие наибольшую поддержку, благоустроят в приоритетном порядке
В отбор вошли 19 территорий в Брянске, Дятьково, Клинцах, Новозыбкове и Унече. В областном центре в перечень для голосования вошли:
— зона отдыха за ГДК Володарского района;
— благоустройство прилегающей к воинскому мемориалу по ул. Почтовой территории;
— благоустройство территории, прилегающей к скверу с монументом воинам-лётчикам (между ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта);
— благоустройство Липовой аллеи (вдоль ул. Брянского Фронта);
— благоустройство территории сквера «Комсомольский» по ул. А. Пересвета;
— благоустройство территории сквер «Паровоз» по ул. 2-я Аллея;
— благоустройство территории парка у озера в пос. Белые Берега.
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