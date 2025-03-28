20 дронов повредили ферму и подстанцию в Погарском районе

20 дронов повредили ферму и подстанцию, а также уничтожили молоковоз в Погарском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Более 20 дронов ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе. Люди на происшествии не пострадали. При атаке был уничтожен молоковоз. Также повреждено здание молочной фермы, пункт охраны и легковой гражданский автомобиль.

«Более того, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.