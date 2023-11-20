20 новых троллейбусов приехали в Брянск
20 новых троллейбусов прибыли в Брянск в День работника транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.
В День работника транспорта в Брянске на площади Ленина прошла церемония вручения новых троллейбусов. В областной центр прибыли 15 «Авангардов» и пять «Адмиралов». Первые будут ходить по маршруту №6, 9, 11, а вторые — №13. Кроме того, новые микроавтобусы передали в транспортные предприятия в Трубчевск, Стародуб, Почеп, Погар, Дубровку и Суземку.
сего в Брянском троллейбусном управлении уже 67 новых машин. До конца года город должен получить ещё 33 «Адмирала».
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