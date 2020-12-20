203 человека заразились коронавирусом за сутки в Брянской области

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровления и подтвержденным смертям от инфекции.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом 203 человек и выздоровление 160. Новых официальных смертей – 9.

Всего на Брянщине зафиксировано 20 924 случай инфицирования, выздоровление 18 820 человек и 202 смерти от коронавируса и вызванных им осложнений.

В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился Covid-19, но причина смерти была иной.