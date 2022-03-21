23 брянца стали Героями России

Первым стал капитан 1-го ранга Анатолий Григорьевич Зайцев.

20 лет назад, 20 марта 1992 года, установлено звание Героя Россия. Оно присваивается Президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Всего Героями России стали 23 уроженца Брянской области. Первым был капитан 1-го ранга Анатолий Григорьевич Зайцев. Он получил его в 1993 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания.