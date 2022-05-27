26 инициативных проектов реализуют в Брянске в 2022 году

На благоустройство территорий потратят 53 миллиона рублей.

26 проектов от Брянска вошли в программы «Инициативное бюджетирование» на этот год. На их реализацию потратят 53 миллиона рублей.

В программу вошло благоустройство:

сквера «Солнечный» на улице Литейной около остановки «Хлебозавод»;

зелёной территории напротив проходных АО «БЭМЗ» и, расположенного на ней, памятника «Участникам первых маёвок в городе Бежица в 1903-1905 гг»;

детской площадки в сквере им. Ленина в Володарском районе;

детской площадки в сквере у ТЦ «Космос» по ул. Пушкина;

детской площадки в сквере по ул. академика Королёва;

скейт-площадки у ДК в посёлке Белые Берега;

спортивной площадки в лагере отдыха «Огонёк»;

спортивной площадки в лагере отдыха «Орлёнок».

Также светодиодными консолями оформят электроопоры вдоль проспекта Московского и улицы Дзержинского. Кроме того, благоустроят спортивно-игровые площадки в 17 школах города.