27 беспилотников сбили военные над Брянской областью вечером и ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 12 августа и ночью 13 августа Брянская область подверглась очередной массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны России обнаружили над регионом 27 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все нарушителей уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — уточнил Александр Богомаз.