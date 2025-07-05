28 беспилотников уничтожили военные над Брянщиной в субботу. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В субботу, 5 июля, Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны России обнаружили над регионом 28 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Всех нарушителей уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.