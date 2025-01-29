33 беспилотника уничтожили военные над Брянской областью

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» завершил съемки второго сезона социального кинопроекта «Потому что мы — семья» и запустил открытые кинопоказы и публичные дискуссии в городах-участниках проекта. Получившиеся эмоционально насыщенные видеосюжеты (в формате кинооткровений) содержат острые вопросы и позволяют рассмотреть разные аспекты взаимоотношений родителей и детей в сложном цифровом мире.

Расписание электропоездов на Жуковском направлении в Брянской области изменится в связи с ремонтно-путевыми работами.

Заявки принимаются от учащихся 9–11 классов средних общеобразовательных школ, а также студентов колледжей и лицеев. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://anketa-regitratcii-na-olimpiadu.testograf.ru/.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».