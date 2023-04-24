33 объекта отремонтируют брянские рабочие в подшефной Брянке

33 объекта отремонтируют в этом году брянские рабочие в подшефной луганской Брянке. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Брянская область помогает восстанавливать инфраструктуру в городе Брянке Луганской Народной Республики. В минувшем году брянские строители отремонтировали шесть школ, пять детсадов, спортшколу олимпийского резерва, станцию юных техников, поликлинику и общежитие.
«В период подготовки к осенне-зимнему периоду было смонтировано и подключено три блочных котельных. Было приобретено и передано в администрацию Брянки более 20 единиц коммунальной техники, более 60 единиц коммунального оборудования и инструмента, мебель, оборудование и школьная литература», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.
Комплекс мероприятий по восстановлению Брянки рассчитан на три года. Работы там продолжаются.
«В этом году в план работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры включены 33 объекта социальной, инженерной инфраструктуры и ремонт многоквартирных домов. Работы уже начались. Наши строители ремонтируют спортзалы и актовый зал в школах № 4 и 9. Восстанавливают кровли в многоквартирных домах, которые разрушены в том числе и в результате снегопадов. Продолжаются работы на обводном водоводе Брянки», – уточнил брянский губернатор.
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