36 беспилотников пытались атаковать Брянщину ночью
Военные ночью отразили 36 атак беспилотников на Брянскую область. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Очередную массированную террористическую атаку ВСУ на Брянскую область отразили военнослужащие Минобороны РФ в ночь с 19 на 20 ноября. Над регионом заметили 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.
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