36 беспилотников пытались атаковать Брянщину ночью

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» запустил специальную акцию «Навсегда»: клиенты могут подключить все нужные для дома и семьи цифровые услуги по фиксированной цене — тарифы на них не будут повышаться никогда. В условиях, когда вокруг всё меняется, включая ценники в магазинах, тарифы по новой акции «Ростелекома» будут «Навсегда» радовать своей стабильностью.

В Брянской области переименовали 5 остановочных пунктов МЖД, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров. Переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

У жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания. Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» предупреждает: их неправильная эксплуатация может обернуться бедой.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».