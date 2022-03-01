363 контейнерные площадки обустроят в Брянской области

На них установят два вида контейнеров.

На совещании в областном правительстве обсудили внедрение раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов.

В прошлом году в регионе обустроено в соответствии с требованиями законодательства 1783 контейнерные площадки. Ещё 363 — обустроят или отремонтируют в текущем году. На 2023–2024 годы планируется привести в порядок ещё 2790 контейнерных площадок.

По рекомендациям Минприроды в регионе введут дуальную систему накопления отходов. На контейнерных площадках будет два вида контейнеров: для «сухого мусора» (пластика, макулатуры, металла, стекла и т. п.) и «мокрого мусора» (несортированные отходы, пищевые и не имеющие технологии для вторичной переработки).

На закупку контейнеров деньги выделят из федерального бюджета.