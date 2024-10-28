38 беспилотников сбили за воскресенье над Брянщиной

38 беспилотников сбили военные за воскресенье над Брянщиной. Об этом рассказал в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В воскресенье, 27 октября, Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны России обнаружили над регионом 38 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 15 из них атаковали Брянщину в течении часа. Все нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил Александр Богомаз.